Corsia d’emergenza Juve: ritorno anticipato, boom Allegri

Allegri cambia ancora: la richiesta potrebbe essere respinta e il tecnico è pronto alla nuova rivoluzione. Le possibili scelte contro la Lazio

Dopo la sosta ci sarà la Lazio. Il primo impegno davvero difficile della stagione della Juventus. E sappiamo benissimo come le varie convocazioni in Nazionale possono sicuramente influire sul match e sulle scelte di Massimiliano Allegri, pronto a cambiare ancora.

Da quando è tornato alla Juventus, il tecnico, non ha mai mandato in campo una formazione identica all’altra: infortuni, idee che cambiano di settimana in settimana, squalifiche: tanti fattori che non hanno mai permesso alla Juve di scendere in campo allo stesso modo. E secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport anche contro la Lazio potrebbe essere così. Una situazione legata agli impegni con le nazionali.

Allegri cambia ancora, Cambiaso a destra

Il motivo è semplice: a destra fino al momento si sono alternati Weah e McKennie. I due americani però torneranno a ridosso del match contro la squadra di Sarri e pensare di mandare in campo uno dei due dall’inizio non è così semplice. La Juventus avrebbe chiesto il rientro anticipato almeno di uno, ma difficile possa essere concessa una deroga.

Si va, insomma, verso lo spostamenti di Andrea Cambiaso sull’altra corsia. L’esterno, in grande spolvero come si può vedere in un video pubblicato dalla Juventus sui social, potrebbe essere impiegato a destra con Kostic o Iling a sinistra. Vedremo ovviamente quelle che saranno le indicazioni che arriveranno nel corso della prossima settimana. Una settimana assai importante che può dare le prime indicazioni anche su quello che potrebbe essere l’andamento in campionato.