Calciomercato Juventus, 50 milioni cash: ‘scelto’ il nuovo acquisto bianconero

Calciomercato Juventus, 50milioni di euro cash: in questo modo hanno deciso il nuovo acquisto bianconero nella sessione invernale

Quello di Giuntoli è stato un mercato altamente difficile. Sappiamo benissimo qual è stato l’obiettivo, poi centrato, del dirigente bianconero: abbassare i costi e cercare di piazzare tutti gli esuberi bianconeri, che erano tanti, rimpinguando pure le casse. Sì, la Juve ci è riuscita.

Ma adeso le cose cambiano, e ai nostri lettori abbiamo proposto un sondaggio sul nostro canale Telegram ponendo questa domanda: “Visto che a gennaio non si aspettano grandi novità sul mercato, se foste Giuntoli e aveste a disposizione almeno 50 milioni cash, quale sarebbe l’acquisto ideale per la Juventus?”. Ecco, la risposta dei tifosi è stata quasi netta: il sondaggio in ogni caso dava tre opzioni: Diarra, Thuram e David del Lilla.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno deciso

E i tifosi della Juventus hanno optato proprio per l’attaccante canadese del club francese, un giocatore che sta dimostrando di avere delle doti realizzative importanti e che può essere un elemento ancora in fase di crescita. Quindi si guarda all’attacco. Che forse non è quel reparto dove serve per forza qualcosa.