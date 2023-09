Calciomercato Juventus, ossessione Giuntoli: 50 milioni per il sì

Calciomercato Juventus e quei pensieri che ritornano frequenti nella mente di Giuntoli. Progetti irrealizzati che potrebbero, però, prendere forma al più presto.

Calciomercato Juventus che sembra non finire mai, forse perché non è mai iniziato veramente. Un mercato che ha dovuto seguire, forzatamente, altre direttive e che non ha potuto svilupparsi come avrebbe voluto Cristiano Giuntoli.

Ma i progetti, i sogni sono rimasti tutti lì, sul tavolo di colui che orienta il mercato della Juventus con le sue scelte. Giuntoli attende soltanto che si verifichino le condizioni migliori per poter ripartire all’attacco di quei profili che ritiene indispensabili per un repentino rafforzamento della formazione bianconera.

Il centrocampo rimane sempre la parte più dolente del mercato forzatamente deficitario della Juventus. Ad uno ad uno sono svaniti tutti gli obiettivi che avrebbero consentito un notevole salto di qualità della mediana di Allegri, Sergej Milinkovic-Savic su tutti. E su quel reparto si concentrano le attenzioni del dirigente bianconero.

E’ a centrocampo che gioca un vecchio pallino di Giuntoli che ritorna, di tanto in tanto, in auge. Un obiettivo non facile a raggiungere per via degli elevati costi e della concorrenza che certo non manca. Ma qualora si verificassero determinate condizioni chissà che il sogno non diventi realtà…

Calciomercato Juventus e l’oggetto del desiderio

L’oggetto del desiderio bianconero non è nemmeno tanto distante a Torino, anzi soltanto poche decine di chilometri poiché è a Bergamo e gioca nell’Atalanta.

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese classe 1998, rappresenta in assoluto uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Uno dei tanti grandi colpi di mercato della società nerazzurra, costato meno di 15 milioni di euro e che oggi l’Atalanta potrebbe vendere solo e soltanto per una cifra tre volte superiore, e forse potrebbe anche non bastare.

A turno quasi tutte le grandi della serie A hanno tentato l’approccio per il giocatore olandese salvo poi scontrarsi contro il muro atalantino che non ne ha voluto sapere di privarsi di un altro top player nella medesima sessione di mercato che ha visto già la mega-cessione di Hojlund al Manchester United per 80 milioni di euro.

Qualora, nel corso della stagione, si venissero a creare determinate condizioni quali, ad esempio, un’Atalanta precocemente fuori dall’Europa e una Juventus, al contrario, in piena corsa per lo scudetto, ecco che da parte della società bianconera si potrebbe tentare il grande investimento.

Ecco, quindi, che il mercato della Juventus, che non ha potuto compiersi in estate, potrebbe trovare in inverno il tempo giusto per portare a dama almeno un grande colpo o, tutt’al più, porre le basi per una sua positiva conclusione nella successiva sessione estiva.