Scelto il nuovo bomber: Vlahovic ‘tradito’ definitivamente

Il Real Madrid ha scelto l’obiettivo numero uno per l’attacco in vista del 2024: capitolo chiuso con Vlahovic

Negli scorsi mesi il nome di Dusan Vlahovic è stato spesso accostato al Real Madrid come possibile erede di Karim Benzema.

Dopo la partenza del francese, destinazione Saudi Pro League, il Real ha cominciato a cercare potenziali candidati che potessero prendere le redini dell’attacco. Nonostante Ancelotti vanti un parco attaccanti composto da Vinicius Jr, Rodrygo, Joselu e con l’aggiunta di un trequartista molto duttile come Brahim Diaz, in realtà manca un vero centravanti puro che possa anche solo in parte provare ad avvicinarsi ai numeri di Benzema. Tra i possibili nomi sondati dal club spagnolo c’era anche quello del bomber della Juventus Dusan Vlahovic, nonostante arrivi da una stagione poco brillante. In realtà, però, il serbo ha sempre fatto parte di una vasta gamma di nomi che comprendeva anche Victor Osimhen, Lautaro Martinez, senza mai essere considerato una prima scelta. Al contrario di Erling Haaland che insieme a Kylian Mbappé è rimasto sempre un pensiero fisso per Florentino Perez.

Juventus, il Real Madrid molla anche Mbappé per Haaland: addio a Vlahovic

Da mesi si vociferava che Haaland abbia una clausola secondo la quale potrebbe lasciare il Manchester City per andare al Real Madrid.

Haaland tiene libertad para salir en 2024 y no va a renunciar a esa opción por dinero. Haaland no es 🐢 — JOAQUIN MAROTO (@as_maroto) September 8, 2023

“Haaland è libero di andarsene nel 2024 e non rinuncerà a questa opzione per soldi. Haaland non è una tartaruga”, così ha scritto il giornalista di AS Joaquín Maroto sul suo account X. A differenza della questione Mbappé, non c’è mai stato fino ad ora un caso Haaland. Il centravanti norvegese ha sempre giocato dove ha voluto, rispecchiando sempre la sua reale volontà. Sin dai tempi del Salisburgo, passando dal Borussia Dortmund, fino ad approdare al Manchester City dove anche grazie a Pep Guardiola ha migliorato tanti aspetti del suo gioco, arrivando a vincere sia la Premier che la Champions League. Il Real Madrid fino ad ora ha sempre inseguito Mbappé, se pur Haaland sia rimasto un pensiero costante. Come sottolinea planetarealmadrid.com, non è escluso che l’ex Dortmund possa diventare l’obiettivo numero uno per i blancos dalla prossima stagione. Questo non solo ribalterebbe lo scenario sul fronte Mbappé, rimasto momentaneamente al Paris Saint-Germain, ma chiuderebbe definitivamente la porta a un possibile trasferimento al Bernabeu di Dusan Vlahovic.