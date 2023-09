Dal nerazzurro alla Juventus: colpo ‘prenotato’, fumata tricolore

Calciomercato Juventus, il colpo i bianconeri lo potrebbero prenotare presto. Ecco il possibile domino tra i pali

La questione relativa al portiere tiene banco in casa Juventus. In questi giorni si è parlato del possibile rinnovo di Szczesny, anche per spalmare l’ingaggio dell’estremo difensore polacco che contro la Lazio dovrebbe tornare a difendere i pali bianconeri.

Szczesny nonostante non sia più giovanissimo offre ancora garanzie, così come ne offre Perin, che ha un contratto in scadenza nel 2025 ma che non è detto che, la prossima estate, non potrebbe ugualmente partire. Non tanto per non perderlo a parametro zero, questo centra poco, ma soprattutto per quella che potrebbe essere la voglia del giocatore di scendere in campo con regolarità. Se davvero Szczesny dovesse firmare il rinnovo, lo spazio per lui sarebbe ancora poco. In tutto questo, la Juventus, guarda con molto interesse ad alcuni profili italiani che possono solamente crescere. E uno di questo è Carnesecchi dell’Atalanta, già accostato ai bianconeri nel corso dei mesi scorsi. Ma andiamo a vedere, quindi, quello che potrebbe succedere.

Al momento Gasperini gli preferisce Musso, quindi non è detto che Carnesecchi non possa essere ceduto. Magari la Juventus nei prossimi mesi potrebbe alzare il pressing e chiudere in anticipo la questione lasciandolo all’Atalanta per una stagione. Il passaggio in bianconero potrebbe non essere nemmeno così tanto “traumatico” soprattutto se da chioccia ci sarà Szczesny. Sì, Carnesecchi potrebbe essere il portiere della Juventus del futuro.