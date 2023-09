Rottura UFFICIALE con l’allenatore: goduria Juve

Rottura ufficiale con l’allenatore. Ed ecco che si potrebbe creare l’occasione per la Juventus che già lo aveva cercato nei mesi scorsi

Non sarà più un colpo a parametro zero, come aveva sognato e immaginato la Juventus, ma potrebbe diventare un’occasione di mercato, magari a basso costo. Vedremo, perché al momento sono solamente supposizioni che forse a gennaio si potrebbero trasformare in qualcosa di più concreto.

Non è una supposizione, invece, quello che Tielemans ha detto in conferenza stampa prima della partita di qualificazioni al prossimo Europeo dal ritiro del Belgio. Una presa di posizione quella del centrocampista dell’Aston Villa passato a zero alla corte di Emery dopo l’addio al Leicester, che apre degli spiragli per il futuro. Come sappiamo il belga è stato al centro delle idee della Juve per molto tempo prima che lo stesso prendesse la decisione di rimanere in Premier League. Ma andiamo a vedere quello che ha detto.

Rottura ufficiale con l’allenatore, le parole di Tielemans

“Questa situazione non è piacevole. Ho detto all’allenatore che sono venuto a Villa per giocare. Mi capisce, ma al momento preferisce giocare con i suoi due centrocampisti della scorsa stagione. Mi ha detto che presto le partite arriveranno una dopo l’altra e avrò più tempo di gioco. So che questa risposta non mi porta da nessuna parte, ma cosa dovrei fare? Non appena ho un’opportunità, voglio coglierla. Finora ho iniziato una volta, nella Conference League”.

Il problema è appunto questo, il fatto che Tielemans non abbia mai iniziato una partita in campionato dal primo minuto e questo non lo fa sentire importante all’interno del gruppo. E questo potrebbe pure aprire degli sviluppi di mercato qualora le cose non cambieranno da qui a gennaio. E Tielemans potrebbe essere un innesto assai importante.