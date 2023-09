Scambio con Vlahovic, Allegri accontentato: botto Juve in apertura

By

Scambio con Vlahovic, Allegri accontentato: la Juventus gli prende l’attaccante richiesto dal tecnico per un clamoroso ritorno in Serie A

A gennaio potrebbero esserci delle grandi manovre in casa bianconera, manovre che nel corso di tutta l’estate onestamente non si sono viste. Certo, Giuntoli almeno è riuscito in quello che era il suo intento, abbassare il monte ingaggi rendendo un po’ meno complicata la situazione economica, ma adesso tutti i tifosi si aspettano qualche squillo.

Il primo di una serie si spera importante potrebbe essere Alvaro Morata. Lo spagnolo, ieri autore di una tripletta contro la Georgia, è uno di quelli che sono rimasti sempre dentro al cuore del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Un intreccio di mercato che si potrebbe scatenare a gennaio secondo quanto riportato da todofichajes, in Spagna, e che mette nel mezzo anche Dusan Vlahovic, che è stato sul mercato fino a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. Ecco quello che spiegano da quelle parti.

Scambio con Vlahovic, la Juventus ha deciso

Viene sottolineato che, in casa bianconera, ci si aspetta una mossa decisiva da parte di qualche club per il cartellino del serbo. Magari dalla Premier League, ad esempio, soprattutto se qualche società dovrà prendere un attaccante. E il profilo di Dusan piace a molti al di là della Manica.

La Juventus non si tirerebbe indietro né davanti ad una possibile cessione e nemmeno davanti a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di Alvaro Morata in Italia. Sì, lo spagnolo ha appena rinnovato ma davanti a 20milioni di euro Simeone potrebbe dare il suo assenso all’addio. E Allegri in questo caso potrebbe anche essere contento, visto che ripetiamo, Morata, è un suo pupillo.