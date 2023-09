Via libera Allegri: colpo in mediana Juve, ritorna in bianconero

Via libera Allegri, il club potrebbe essere costretto a cedere qualcuno dei suoi pezzi pregiati per motivi finanziari.

In Spagna l’hanno definita una “convivenza difficile”. Nonostante siano connazionali il loro rapporto, da quando nell’estate 2021 il giocatore ha lasciato l’Italia per accasarsi nella capitale spagnola, non è mai stato idilliaco. Non per questioni personali ma principalmente tattiche, considerando il poco spazio che ha avuto nella sua prima stagione madrilena.

Parliamo di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid e dell’Argentina campione del mondo, che in questi giorni è impegnato proprio con la sua nazionale nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. L’ex Udinese era arrivato in Spagna con aspettative importanti, ma prima di trovare la collocazione tattica nello scacchiere di Diego Simeone, argentino come lui, ha impiegato un bel po’. E non solamente per “colpa” sua. L’ambientamento, sulla sponda blanquirroja di Madrid, non è stato semplice. Ed a più riprese il suo nome è finito nei rumors di mercato. Ci sono diverse società che vorrebbero portare di nuovo De Paul in Italia, campionato che conosce abbastanza bene grazie ai cinque anni vissuti in Friuli, dove era diventato il capitano del club bianconero.

Via libera Allegri, la Juve pianifica un nuovo assalto a De Paul

La corte più insistente è stata quella della Juventus, che ha provato a portarlo a Torino la scorsa estate, senza riuscirci. Un nuovo tentativo, ma più timido rispetto a quello dell’anno precedente, la Signora l’ha fatto quest’anno ma con un esito molto simile.

De Paul resta tuttavia un pallino di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese è convinto che l’ex Udinese abbia le caratteristiche giuste per il suo tipo di gioco. E non è escluso, dunque, che la Juve possa riprovarci. Secondo il portale iberico Fichajes.net, molto dipendere da cosa succedere in questa stagione: in bianconeri, ad ogni modo, restano in agguato. Se l’Atletico la prossima estate dovesse decidere di cedere qualche pezzo pregiato per motivi finanziari, in cima alle preferenze del giocatore ci sarebbe la Juventus.