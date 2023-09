Vlahovic convocato: incontro e firma fino al 2027

Giuntoli non si ferma più. Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro del dirigente bianconero, concentrato tra campo e conti da rimettere in sesto.

Campo e conti, un binomio non sempre facile da far andare d’accordo. Eppure è questo il compito primario cui deve assolvere Cristiano Giuntoli ed è a questo che si adoperando in questi primi mesi da direttore dell’area tecnica della Juventus.

Il mercato della Juventus è stato all’insegna della riduzione dei costi e del tentativo, comunque, di apportare miglioramenti, seppur minimi, all’attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ma il lavoro di Giuntoli non si è certo fermato il 1° settembre scorso, quando sono state chiuse ufficialmente le porte del calciomercato. La sua mission quasi impossible del risanamento dei conti prosegue seguendo altre strade.

Il mercato, con le diverse operazioni in uscita attuate dalla Juventus, ha già di per sé portato i primi concreti benefici ai conti bianconeri, ma occorre andare a toccare l’ambito più complesso e delicato, quello degli stipendi dei calciatori. Un cambiamento strutturale che ponga fine alla sottoscrizione di contratti con ingaggi impossibili da sostenere. Un compito arduo che il dirigente bianconero sta mettendo a terra.

Ad uno ad uno sfileranno nel suo ufficio i top player bianconeri, ma non soltanto, per ridiscutere di contratti ed ingaggi. Un po’ come ai tempi magici di Giampiero Boniperti.

Giuntoli non si ferma più, ora toccherà anche a lui

Rivedere i contratti, allungandone la scadenza e spalmando gli importi degli ingaggi su più anni. Questa è la nuova regola della Juventus messa in atto da Giuntoli.

Prendere o lasciare, con tutti i rischi che tale opzione comporta. Ma non è possibile fare altrimenti. Da Szczesny a Rabiot fino a Rugani, saranno in tanti a sfilare alla Continassa per colloquiare e trattare del loro futuro con il dirigente bianconero. Come ci fa sapere VecchiaSignora.com presto toccherà anche a Dusan Vlahovic. “Giuntoli chiama l’entourage di Vlahovic: previsto un incontro per proporre un rinnovo fino al 2027 con ingaggio spalmato“.

Il centravanti serbo ha un contratto con la Juventus con scadenza 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 7 milioni di euro netti a stagione. Un rinnovo che permetterebbe alla Juventus di ridurre l’esborso annuo per lo stipendio dell’attaccante classe 2000 e, in più, le garantirebbe potere contrattuale in caso di trattativa per un’eventuale cessione. Ancora una volta il centravanti serbo è al centro delle grandi manovre bianconere. Sempre in sospeso in quell’imperscrutabile limbo tra una pluriennale conferma ed un’immediata cessione.