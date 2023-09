Lautaro Martinez fa centro: l’Inter soffia il bomber alla Juve

Con l’eventuale incasso derivante dalla cessione di Lautaro Martinez, l’Inter si garantirebbe un big in attacco, soffiandolo alla Juventus

L’Inter è consapevole che a giugno sarà difficile trattenere ancora Lautaro Martinez a Milano. L’argentino ha un contratto che lo lega ai colori nerazzurri fino al 2026 ma i corteggiatori in giro per l’Europa sono tanti.

Il Toro è diventato il capitano dell’Inter dopo l’addio di Handanovic e idolo indiscusso della tifoseria. Quest’anno più che mai è diventato il vero trascinatore della squadra di Simone Inzaghi, come dimostrano i 5 gol nelle prime 3 partite di campionato. Lautaro ha sempre giurato amore all’Inter, distinguendosi anche dal suo ex compagno Romelu Lukaku. La società può contare sulla volontà del calciatore di stare a Milano ma è consapevole che le richieste potrebbero diventare troppo complesse da arginare. Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid sono le tre principali indiziate nella corsa a Lautaro Martinez ma il club nerazzurro non accetterebbe di lasciarlo andare per una cifra inferiore ai 90-100 milioni di euro. Un’eventuale cessione per l’Inter sarebbe non certamente voluta ma necessaria per colmare il debito societario.

La cessione di Lautaro libera Morata: Juventus a mani vuote

L’eventuale cessione di Lautaro Martinez, però, aprirebbe la strada all’Inter per l’assalto ad Alvaro Morata.

Come riportato anche da todofichajes.com, Morata è una delle prime scelta dell’Inter per l’attacco. Anche durante l’ultima estate di mercato Marotta e Ausilio hanno provato a trattare con l’Atletico Madrid per arrivare all’ex Juventus, senza però trovare lo sbocco decisivo. Alla fine la società ha optato per Marko Arnautovic, un’altra soluzione di esperienza ma con costi decisamente inferiori rispetto a quelli che riguardano Morata. Insieme a Taremi è stata la pista principale per diversi mesi, proprio nell’idea di trovare un partner di Lautaro. Durante la prossima estate di mercato, invece, Morata potrebbe addirittura prendere il posto del Toro di Bahia Blanca. Con l’eventuale partenza dell’argentino, l’Inter incasserebbe una cifra tale da potersi permettere addirittura due colpi in attacco e uno di questi potrebbe essere proprio Alvaro Morata che continua ad essere un obiettivo della Juventus. Massimiliano Allegri ha sempre avuto un debole per l’attaccante spagnolo e sarebbe molto felice di raccoglierlo per la terza volta. A breve il calciatore rinnoverà con l’Atletico ma questo non esclude un eventuale ritorno in Serie A in estate.