Calciomercato Juventus, affare transalpino: regalo anticipato

Calciomercato Juventus, Giuntoli lo segue da tempo e potrebbe affondare il colpo già nel mercato di gennaio.

Continuare a puntare sui giovani rientra tra gli obiettivi che Cristiano Giuntoli ha fissato per i prossimi anni. L’ex direttore sportivo del Napoli vuole proseguire nel solco dei suoi predecessori ma con una sostanziale differenza: la missione è scovare giocatori di talento senza strapagarli. Indispensabile per una società che, almeno fino al 2025, resterà in autofinanziamento e che dovrà innanzitutto badare ai conti.

Giuntoli, dunque, è già al lavoro per regalare alla Signora un nuovo Kvaratskhelia. No, non sarà affatto semplice trovare un talento come quello che oggi si godono gli azzurri ma bisognerà quantomeno provarci. Arrivare prima degli altri, in questo senso, sarà fondamentale. Ecco perché, come qualche giorno fa hanno riportato i principali quotidiani sportivi italiani, la Juventus ha iniziato a seguire alcuni giovani interessanti. Tra questi c’è il classe 2004 Habib Diarra, gioiellino dello Strasburgo. Un calciatore che sembra avere le cosiddette stimmate del predestinato: non ha ancora compiuto vent’anni ma già da tempo ha in mano le chiavi del centrocampo del club alsaziano, in cui ha mosso i primi passi.

Calciomercato Juventus, accelerata per Diarra

Diarra non ha ancora un prezzo spropositato: lo Strasburgo, infatti, lo valuta 20 milioni. Non tantissimi per un giocatore che milita già nelle giovanili della nazionale francese nonostante sia nato in Senegal.

Sarebbe il perfetto “erede” di Pogba – le caratteristiche sono molto simili – se la Juventus decidesse di dare il benservito all’ex Manchester United, alle prese con innumerevoli infortuni. Su Diarra c’è anche il Wolfsburg, ma quello dei tedeschi è un interesse ancora timido. Giuntoli, insomma, vorrebbe puntarci. E non è escluso che, come ha appena riferito il giornalista Rai Paolo Paganini a JuventusNews24, possa affondare il colpo già a gennaio. “Lo sta seguendo da tempo – ha detto – questo è sicuramente un profilo che in ottica mercato invernale potrebbe rientrare nella logica della Juventus”.