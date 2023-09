Juventus in vendita, esplode il caos: arriva la nota UFFICIALE

Juventus in vendita, dopo le indiscrezioni arriva la nota ufficiale. Ecco quello che sta succedendo attorno ai bianconeri

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”. Eccoci qui. L’indiscrezione de Il Giornale è smentita in maniera ufficiale. La holding della famiglia Agnelli che gestisce, tra le altre, anche il club torinese, ha voluto fare immediata chiarezza per evitare qualsiasi polemica e soprattutto evitare che la notizia, “priva di fondamento”, si propaghi.

La smentita è arrivata da un portavoce di Exor ed è stata riportata da TuttoSport, così come dagli altri organi di informazione in Italia. Una notizia che aveva scosso la mattinata dei tifosi della Juventus. Non è la prima volta che viene fuori una cosa del genere, già nello scorso mese di maggio si parlava appunto di possibile cessione del club. Che però gli Agnelli non vogliono vendere, e diremmo noi anche giustamente, visto che la storia della Juventus è legata alla famiglia.