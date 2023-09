“Non voglio più giocare a calcio”: la ‘solitudine’ di Pogba, bordata al veleno

Il centrocampista francese ha parlato in esclusiva facendo il punto sulla sua attuale situazione, ecco cosa è stato detto.

In un’intervista concessa ai microfoni di ‘Al Jazeera’, il noto calciatore francese della Juventus, Paul Pogba, ha condiviso apertamente le sue opinioni sulle critiche da parte dei detrattori, oltre a riflettere sulla complessità della fama e del denaro nel mondo del calcio.

Paul Pogba, noto per la sua abilità in campo e per essere una delle personalità più carismatiche del calcio moderno, ha affrontato il tema delle critiche che spesso riceve da parte dei cosiddetti “haters”. In modo risoluto, ha dichiarato: “Critiche da parte dei miei haters? Voglio far rimangiare loro quelle parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai“.

Juventus, Pogba deciso: “Non mi arrenderò mai”

Queste parole testimoniano la determinazione e la resilienza del giocatore di fronte alle sfide e alle critiche che affronta nel corso della sua carriera e nel presente con la maglia della Juventus, visti i tanti infortuni e praticamente una stagione non giocata nella scorsa edizione della Serie A.

Tuttavia, l’intervista è andata oltre il calcio e ha toccato tematiche più profonde. Pogba ha condiviso un pensiero intimo sulla complessità della fama e del denaro nel mondo dello sport. Ha parlato apertamente dell’effetto che la ricchezza può avere sulle persone e ha rivelato momenti di dubbio personale. Ha affermato: “Il denaro cambia le persone e può distruggere le persone. A volte, quand’ero da solo, pensavo: ‘Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio stare con persone che possano amarmi per quello che sono, non per la fama o per il denaro’. A volte è dura“. Queste dichiarazioni oneste e vulnerabili di Paul Pogba forniscono uno sguardo dietro le quinte della vita di un calciatore di alto livello e mettono in luce la pressione e le sfide che possono accompagnare la celebrità e la ricchezza nel mondo del calcio. Pogba, con la sua franchezza, offre una prospettiva umana su una realtà spesso idealizzata, dimostrando che anche i professionisti di successo affrontano momenti di dubbi e incertezze ma che con la forza di volontà e la determinazione possono, comunque, uscirne.