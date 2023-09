Juventus, Allegri aspetta il rientro dei nazionali: da Danilo a Rabiot, tutte le date

Allegri attende i rientri dei nazionali: tutti i giocatori della Juventus impegnati, da Danilo a Rabiot

Dopo la sosta per le nazionali, le squadre iniziano a tornare al completo in vista della 4ª giornata del campionato di Serie A.

Un turno molto atteso che vedrà sfidarsi Inter e Milan nel derby di Milano ma che si aprirà con un’altro big match, quello di sabato 16 settembre alle ore 15:00 tra Juventus e Lazio. I bianconeri hanno totalizzato 7 punti nelle prime 3 giornate, frenando solo col Bologna. I biancocelesti, invece, soltanto 3 ma la vittoria al Maradona contro il Napoli ha assunto un valore estremamente significativo per la squadra di Maurizio Sarri. Massimiliano Allegri aspetta il rientro dei 10 calciatori impegnati con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione. In casa Juve rientrerà Adrien Rabiot dalle gare con la Francia, così come Manuel Locatelli in seguito alla gara tra Italia e Ucraina. Federico Chiesa, invece, è già rientrato dopo il problema fisco accusato durante i giorni in nazionale che non gli hanno permesso di scendere in campo contro la Macedonia del Nord. Arkadiusz Milik e Wojciech Szczesny rientreranno dai giorni con la nazionale polacca, Dusan Vlahovic con quella serba.

Juventus, Allegri aspetta i nazionali: il rientro dei big in vista della Lazio

Due anche i calciatori impegnati con la nazionale statunitense, Timothy Weah e Weston McKennie. Entrambi saranno a disposizione di Allegri nei prossimi giorni.

Fondamentale per l’allenatore toscano il rientro di Danilo che tornerà alla Continassa dopo le gare col Brasile. Unico brasiliano convocato per questa pausa nazionali, al contrario di Bremer e Alex Sandro. Impegnato con la nazionale anche Fabio Miretti che ha giocato titolare con l’Italia U21 nella gara contro la Lettonia. Convocato anche Iling-Junior con l’Inghilterra U20. Le partite di qualificazione termineranno tra il 12 e il 13 settembre, di conseguenza i giocatori non saranno alla Continassa prima del 14. Alcuni potrebbero avere bisogno di un giorno in più, alla luce dei luoghi viaggi intercontinentali.