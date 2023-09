“Sospensione dello stipendio”: la conferma che sconvolge la Juve

Non si fa che parlare del caso Pogba da qualche ora a questa parte, i tifosi sono preoccupati per quel che sta accadendo attorno al francese.

La notizia è arrivata nel pomeriggio. Il centrocampista della Juve è risultato positivo al testosterone dopo gli esami antidoping svolti al termine della partita con l’Udinese, valida per la prima giornata di campionato. Partita che è stata disputata lo scorso 20 agosto.

La conferma ufficiale è arrivata attraverso una nota ufficiale del Tribunale Nazionale Antidoping. Che accertata la positività ha sospeso in via cautelare Pogba, che ora avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Davvero un fulmine a ciel sereno per la Juventus, con mister Allegri che in queste prime partite aveva dato fiducia al transalpino. Schierandolo nella ripresa per spezzoni di gara in modo che Pogba potesse riprendere il ritmo gara. Un infortunio sembrava metterne a rischio la presenza con la Lazio, ma l’allarme era rientrato. Ora però tutto cambia.

Juventus, Momblano: “Si potrebbero sospendere gli emolumenti di Pogba”

Intanto si comincia a discutere anche di quel che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane. Pogba sarà sanzionato? E a quanto ammonterà la sua squalifica? Domande alle quali ora è impossibile dare una risposta, bisognerà prima attendere l’esito delle probabili controanalisi.

🗣️”La societá #Juventus puó in maniera facoltativa, una volta confermata la positività, sospendere gli emolumenti di Paul #Pogba.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) September 11, 2023

Nel frattempo si iniziano a fare delle ipotesi su quelle che potrebbero essere le scelte della società. Che, come si legge sul comunicato ufficiale, “si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. Il giornalista Momblano a “Juventibus” ha spiegato che la “Juve, una volta confermata la positività del giocatoe, può in maniera facoltativa sospendere gli emolumenti di Pogba”.