Ultim’ora Pogba: la sospensione ora è UFFICIALE

Un lunedì fatto di difficoltà quello che sta vivendo la Juventus, vista la vicenda che in queste ore sta colpendo Paul Pogba.

Il calciatore francese infatti è risultato positivo al testosterone dopo un controllo antidoping effettuato al termine della sfida d’esordio con l’Udinese. Davvero un fulmine al ciel sereno, che adesso andrà affrontato nel migliore dei modi da parte della squadra di mister Allegri.

Ci sarà modo per spiegare la situazione e la Juventus nel frattempo sta cercando di capire cosa è accaduto. Nella scorsa stagione Pogba aveva visto pochissimo il campo a causa di numerosi infortuni. Ma nelle prime due partite di questo campionato Allegri lo ha comunque mandato in campo per gli spezzoni finali. Un modo per far recuperare la fiducia al campione transalpino e allo stesso tempo anche per consentirgli di mettere minuti nelle gambe, con la speranza di recuperare la miglior condizione atletica possibile.

Juventus, il Tribunale Antidoping: “Pogba positivo ai metaboliti del testosterone

Ma come dicevamo nella giornata odierna è arrivata la notizia della sua positività al doping e adesso bisognerà capire quali saranno i risvolti della vicenda e le eventuali sanzioni che verranno comminate al calciatore.

Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso in via cautelare #Pogba. Confermata la positività a metaboliti del testosterone — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 11, 2023

Positività che è stata confermata anche dal tribunale nazionale antidoping come ha riportato il giornalista Giovanni Capuano. Pogba dunque è stato sospeso dallo stesso tribunale in via cautelare. “Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena” si legge nella nota. Il calciatore potrà comunque chiedere le controanalisi.