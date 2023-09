Calciomercato Juventus, acquisto in mediana anticipato: Pogba lo ‘porta’ gratis

Calciomercato Juventus, in attesa dell’esito delle controanalisi di Pogba, ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi bianconeri

Una situazione da chiarire, in attesa delle controanalisi che dovranno confermare o meno – e tutti speriamo di no – la positività di Paul Pogba al testosterone dopo la gara contro l’Udinese lo scorso 20agosto, nella prima giornata di campionato.

In queste ore sono tante le supposizioni che sono state fatte, una su tutte, ovviamente, è quella di una possibile rescissione del contratto che lega il francese alla Juventus. Sì, si potrebbe procedere pure in questo modo, ci sono pochi dubbi, purtroppo, e un addio di Pogba anticipato rispetto a quelli che erano i programmi potrebbe anche anticipare un colpo in mezzo al campo per la Juventus. E c’è già un profilo che Giuntoli ha messo nel mirino, ovviamente slegato alla questione Pogba, e parliamo di Diarra.

Calciomercato Juventus, assalto a Diarra

Il centrocampista da un poco di tempo è accostato alla Vecchia Signora potrebbe arrivare praticamente “gratis” se la Juventus decidesse di prendere una decisione drastica con il francese ex Manchester United, vale a dire quella di rescindere il contratto.

Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime, calde, settimane dentro la Continassa e con Diarra che quindi potrebbe diventare il prossimo colpo di mercato. Con quello che la Juventus non dovrebbe versare sul conto del centrocampista, ci sarebbe un risparmio così importante da poter tentare l’assalto a gennaio.