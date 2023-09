Calciomercato Juventus, erede da sballo: Chiesa è fuori

Il Liverpool è a lavoro per trovare l’erede di Momo Salah: il gioiello della Liga supera Federico Chiesa nelle gerarchie

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di come il Liverpool sia sulle tracce di Federico Chiesa come eventuale sostituto di Momo Salah.

L’egiziano è rimasto ai Reds ma la sensazione è che la sua partenza sia soltanto rimandata. l’Arabia Saudita è a lavoro per rilanciare nei confronti del Liverpool che difficilmente potrà tirare troppo la corda. Salah presto potrà approdare in Saudi Pro League, raggiungendo i suoi due ex partner d’attacco, Sadio Mané e Roberto Firmino. Il club inglese è consapevole che trovare un sostituto di Salah sarà un compito estremamente arduo ma allo stesso tempo la società ha dimostrato di avere fiuto per i giovani. Lo dimostrano i recenti acquisti di Darwin Nunez, Cody Gakpo, Mac Allister, Szoboszlai. Negli ultimi giorni il nome più caldo per il Liverpool era quello di Federico Chiesa, perno dell’attacco della Juventus. Dalla Spagna, però, arrivano notizie su un nuovo candidato per Jurgen Klopp.

Juventus, il Liverpool scarta Chiesa e sceglie Nico Williams per il dopo Salah

Il giocatore in questione è Nico Williams, classe 2002 spagnolo di origini ghanese. Giocatore rapido e tecnico, dotato di grande talento e di colpi sorprendenti.

Attualmente veste la maglia dell’Athletic Bilbao con cui ha collezionato 4 assist nelle prime 4 partite di Liga. L’anno scorso ha chiuso la stagione con 9 gol e 6 assist tra campionato e Coppa del Re. Un giocatore che per caratteristiche si adatterebbe molto bene agli schemi di Klopp e che insieme a Gakpo e Nunez potrebbe formare un trio completamente rinnovato per il Liverpool. Nico ha ancora un anno di contratto col Bilbao e i Reds vogliono sfruttare proprio questo aspetto per prendere il giocatore a condizioni favorevoli. Il suo attuale valore è di circa 30-35 milioni di euro. Una cifra più bassa rispetto a quella che chiede la Juventus per Chiesa. La concorrenza per Nico Williams non manca ma il Liverpool è convinto di poter avere la meglio, già magari con un pre accordo a gennaio. Chiesa continua a rimanere un’opzione per i Reds, se pur l’inserimento di Nico potrebbe cambiare le carte in tavola.