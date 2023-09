Calciomercato Juventus, inserimento Inter per il gioiello in Serie A

Calciomercato Juventus, non solo il Milan, adesso anche l’Inter cerca il gioiellino della Serie A accostato in più di una occasione ai bianconeri

La questione Pogba, come detto, terrà banco per un poco di tempo. Il francese potrebbe anche salutare in anticipo la Juventus soprattutto se il club decidesse di rescindere il suo contratto. Una situazione incredibile, esplosa nella giornata di ieri, che potrebbe avere dei risvolti clamorosi.

Se un elemento, Diarra, come vi abbiamo spiegato prima, potrebbe arrivare quasi gratis in bianconero, ce n’è un altro che la Juve ha messo sotto il proprio radar e per il quale c’è una concorrenza spietata in Serie A. Non solo il Milan, infatti, ma secondo le informazioni riportate da fichajes.net adesso c’è anche l’inserimento dell’Inter su Scalvini. Il giovane atalantino, uno dei gioielli della massima serie italiana, interessa ad entrambe le milanesi che, a quanto pare, lo vorrebbero nella propria rosa. Si parla ovviamente solo di un interesse per ora e non di una vera e propria trattativa, anche perché al momento è tutto fermo e se ne riparlerà a gennaio. E poi c’è da tenere in considerazione anche un altro fatto importante: la Dea è restia a cedere il giocatore a meno che non arrivi un’offerta indecente. Una di quella difficili da rifiutare. Insomma, le big della A su Scalvini. Attenta Juventus.