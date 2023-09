Dalla Juventus al Napoli, colpo alla Kvaratskhelia: Giuntoli beffato

Calciomercato Juventus, Giuntoli pronto a chiudere un obiettivo comune alla sua ex squadra: si tratta il possibile arrivo.

Come viene confermato anche dalle indiscrezioni, Cristiano Giuntoli e la Juventus puntano su Georgiy Sudakov nel mercato invernale.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, al timone della Juventus per la sua prima sessione di calciomercato, ha già dato dimostrazione della sua abilità nel prendere decisioni strategiche per il club torinese. Se durante la finestra estiva il suo focus è stato principalmente sulla conferma dei migliori calciatori e sulla riorganizzazione della rosa, il mercato invernale si prospetta diverso, con uno degli obiettivi di grande valore individuato: Georgiy Sudakov.

Giuntoli punta Sudakov: rinforzo in arrivo

Georgiy Sudakov è un profilo che sta emergendo come una delle promesse più brillanti nel calcio mondiale. Il giovane centrocampista, ha catturato l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa grazie alle sue prestazioni straordinarie e alla maturità che dimostra nonostante la giovane età.

La Juventus, sempre in cerca di talenti per rafforzare la propria squadra, ha fissato il suo sguardo su Sudakov. La sua capacità di giocare in vari ruoli del centrocampo, combinata con la sua visione di gioco, il controllo di palla e la precisione nei passaggi, lo rendono un elemento appetibile per qualsiasi squadra che ambisca a competere ai massimi livelli. Le trattative per portare Sudakov a Torino sono ancora nelle fasi iniziali, ma Giuntoli sembra determinato a fare di tutto per portare il giovane ucraino sotto la bandiera bianconera. Tuttavia, la Juventus dovrà affrontare la concorrenza di altri club europei altamente interessati a Sudakov, come il Napoli, ex squadra proprio del nuovo direttore sportivo bianconero. Una mossa del genere potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per la Juventus, in linea con la sua strategia di costruzione di una squadra competitiva per il futuro.