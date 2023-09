Rottura definitiva con il tecnico: magia Juventus low cost

La rottura con l’allenatore ormai è definitiva: il big chiede la cessione a gennaio e la Juventus può approfittarne

La Juventus rimane vigile con la sua squadra mercato, nella speranza che possa sbloccarsi qualche situazione che già a gennaio potrebbe diventare un’opportunità.

I bianconeri hanno fatto un mercato prettamente in uscita, inserendo il solo Timothy Weah come nuovo tassello all’interno della rosa di Massimiliano Allegri. Un’estate povera di colpi per la Juventus, visto anche l’insediamento tardivo di Cristiano Giuntoli come direttore dell’area sportiva. Adesso, però, la Vecchia Signora lavora sotto traccia per farsi trovare pronta al prossimo appuntamento di mercato. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League dopo la rottura tra giocatore e allenatore.

Juventus, Sancho via a gennaio: occasione in prestito dallo United

Quella tra Jadon Sancho e il Manchester United sembra ormai una storia destinata a finire nel giro di poco tempo.

Il suo rapporto con l’allenatore Erik ten Hag è ormai naufragato e, come sottolineato dal Daily Star, l’ex Borussia Dortmund è pronto a lasciare i Red Devils durante la finestra di gennaio. L’allenatore olandese accusa il calciatore di essere poco diligente in allenamento e non lo sta considerando in queste prime uscite stagionali. Sancho ha negato quanto detto dal suo coach e ha intenzione di trovare una nuova sistemazione già da gennaio, così da non compromettere del tutto la sua stagione. Un altro caso in casa United, dopo quello di Cristiano Ronaldo meno di un anno fa e precedentemente quello di Mason Greenwood. Dopo essere arrivato a Manchester per 75 milioni di sterline, i riflettori su Sancho erano tanti, forse troppi per un ragazzo così giovane. Il classe 2000 non è riuscito a rispettare le attese e anche in nazionale ha perso terreno rispetto ai suoi compagni. Con l’Inghilterra aveva disputato la finale dell’Europeo, sbagliando un calcio di rigore contro l’Italia. Adesso sembra pronto a lasciare lo United, almeno in prestito e la Juventus potrebbe cercare di sfruttare l’occasione, già magari a gennaio. Naturalmente l’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio ma Giuntoli spera di trovare un’intesa anche da quel punto di vista.