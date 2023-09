“Lo porterà in tribunale”: la Juventus ha chiuso definitivamente la partita

Juventus, adesso si chiude definitivamente la partita per quanto concerne la situazione riguardante il centrocampista.

Come comunicano tramite radio, direttamente dal portale ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha parlato in maniera chiara della vicenda che sta coinvolgendo il centrocampista bianconero Paul Pogba.

Così, infatti, il noto giornalista ha commentato la situazione riguardante il caso di Pogba: “Lui ha commesso un grave errore. Da quello che mi risulta, ha assunto degli anti infiammatori che ha comunicato ai medici della Juventus che li hanno messi in elenco e sono stati accettati”.

Damascelli sul caso Pogba: “La Juve lo citerà in tribunale”

Il giornalista ha poi continuato, sempre ai microfoni di ‘Radio Radio’, parole riportate anche da ‘Calciomercato.it’, “Dopodiché sembra – siamo nella fase del ‘sembra’ – che Pogba abbia assunto ad insaputa dei medici altre sostanze, per cui pagherà per questo e pagherà in maniera forte”.

Se fosse confermata questa ricostruzione, la squalifica che riguarda il centrocampista francese potrebbe anche prevedere la massima durata della pena: di ben 4 anni. Significherebbe, dunque, mettere la parola ‘fine’ alla sua carriera da calciatore professionista, decisamente inespressa nel suo ritorno in bianconero. Tony Damascelli, sempre nella lunga intervista radio, infine, ha poi concluso anche parlando di quale sarebbe la strategia della società nei confronti di Paul Pogba in questa occasione: “Da quello che si dice a Torino ritengo che la Juventus lo citerà in tribunale“. Lo strappo tra il club e il giocatore potrebbe essere dunque definitivo, con una causa in tribunale e con la rescissione immediata del contratto. La storia tra Paul Pogba e la Juventus ha conosciuto alti e bassi sin dal suo ritorno al club nel 2021. Mentre Pogba è stato inizialmente accolto con grande entusiasmo, le tensioni sono emerse a causa di dispute contrattuali, infortuni e prestazioni altalenanti e adesso l’ultima nota negativa potrebbe essere proprio questa eventualità.