La Juventus molla l’ex Serie A: ‘scippo’ della Premier

Le big di Premier League si inseriscono per l’ex Serie A e tagliano fuori la Juventus dalla corsa

Con il calciomercato estivo appena concluso, i club stanno iniziando a lavorare sui rinnovi di contratto, per blindare i pezzi pregiati delle proprie rose.

Molte squadre stanno già programmando alcuni rinnovi per garantirsi una situazione di vantaggio in caso di trattative prossime. La Juventus infatti proprio in questo senso ha iniziato il programma rinnovi per estendere i contratti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny. Giocatori di primo piano che nel corso dell’estate hanno ricevuto diverse richieste, soprattutto dai club stranieri. La Juve vuole garantirsi una posizione di vantaggio in vista della prossima estate di mercato, per non rischiare di svalutare alcuni cartellini o perderli a parametro zero. In questo senso anche l’Atletico Madrid sta lavorando su questo fronte e ha in programma un incontro con l’entourage di Nahuel Molina per discutere del rinnovo del terzino argentino.

Tre big di Premier si inseriscono per Molina: Juventus beffata

Non sono ancora chiare le cifre della clausola che oscilla tra i 70 e i 90 milioni di euro. Il club spagnolo avrebbe intenzione di negoziare la durata del contratto del calciatore, in scadenza a giugno 2027.

I colchoneros, come riportato da okfichajes.com, sarebbero disposti a offrire a Molina un’estensione fino al 2029. Le possibili richieste dalla Premier League potrebbero far vacillare l’ex Udinese. I club maggiormente attivi nella corsa a Molina sarebbero Manchester City, Arsenal e Aston Villa, anche se al momento non c’è in piedi una vera e propria trattativa, né un’offerta concreta sul piatto ma è chiaro che il campione del Mondo sia molto ambito sul mercato. Molina è ripartito forte, segnando un gol nella 3a giornata di campionato, stravinta dall’Atletico con un travolgente 7-0 contro il Rayo Vallecano. L’anno scorso invece aveva totalizzato 2 gol e 4 assist in stagione. Il suo status è cresciuto anche grazie alla vittoria del Mondiale e oggi nel suo ruolo è uno dei più richiesti. Certo è che la Juventus si ritrova a dover fronteggiare dei giganti nella corsa al terzino argentino. Molina da tempo è nel mirino dei bianconeri che, però, non hanno la forza economica per avvicinarsi alla cifra della clausola e sperano in un accordo con l’Atletico Madrid.