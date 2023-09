Dalla rescissione all’erede di Pogba: scelta fatta, annuncio in diretta

E’ iniziato il countdown per la Juventus verso il prossimo impegno di campionato che vedrà i bianconeri affrontare la Lazio.

Una sfida che la formazione di Allegri punterà a far sua per continuare nella propria marcia verso il primato della classifica. Finora sono 7 i punti conquistati dalla Juve nelle prime tre giornate di campionato. Un ottimo bottino, ma è chiaro che siamo solamente all’inizio di un cammino che sarà tortuoso.

In settimana è arrivata la notizia della positività di Pogba, che ha distolto un po’ la squadra dalla concentrazione necessaria per affrontare il prossimo delicato impegno. Il francese, sospeso dal tribunale nazionale antidoping, non sarà ovviamente della partita. E per Allegri ci sarà una alternativa in meno in mezzo al campo. Difficilmente, in caso di lunga squalifica, si pescherà dal mercato degli svincolati per avere un altro calciatore in quella zona del campo.

Juventus, niente alternative a Pogba

Questa sembra essere una idea condivisa tra i tifosi bianconeri e gli addetti ai lavori, considerando anche che il club deve per forza di cose guardare al bilancio. E dunque non andrebbe in ogni caso ad appesantire il monte ingaggi. Ne è convinto anche Domenico Marchese, giornalista di Repubblica, che ne ha parlato ai microfoni di TvPlay.

“Su Pogba negli ultimi tempi si sono lette soltanto notizie negative e spesso surreali. Chi avrebbe pensato che sarebbe risultato positivo al testosterone? E’ l’emblema di un errore macroscopico, della leggerezza che adesso sta pagando” spiega. Sottolineando come “la Juventus non sta lavorando al sostituto. E’ in una fase di attesa, del resto Pogba non aveva ruolo centrale in questa prima parte di campionato. Allegri ci ha sempre pensato a stagione in corso”. Più facile che si continui a puntare sempre più sulla linea verde continuando a dare spazio a Fagioli e Miretti.