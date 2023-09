Il ritorno di Conte alla Juve: “Ecco la prima richiesta”

Il ritorno di Conte alla Juventus, e secondo alcuni il tecnico avrebbe fatto già una prima richiesta alla dirigenza bianconera

Il nome di Antonio Conte torna sempre in auge, in qualsiasi momento. E ogni volta che Massimiliano Allegri sembra a rischio, ecco che si parla del tecnico che ha fatto partire il ciclo della Juventus e che adesso non sta allenando nessuno in attesa della chiamata giusta.

Se ne parlerà parecchio di Conte nei prossimi mesi, anche perché il suo nome viene accostato anche alla Roma. In ogni caso, secondo un Tweet di Salt and Pepper riportato anche da calciomercatonews.com, il tecnico pugliese avrebbe fatto una richiesta alla Juventus. Che di conseguenza metterebbe il futuro di Dusan Vlahovic in bilico. Sì, perché parliamo appunto di un attaccante.

Il ritorno di Conte alla Juventus, vuole David

“Conte ha chiesto David a tutti i costi“ si legge sul social network. Quel David che anche voi tifosi nel nostro sondaggio su Telegram avete messo come primo obiettivo qualora Giuntoli avesse la possibilità di investire una cifra vicino ai 50milioni di euro. Il centravanti canadese del Lille si prende appunto con questa somma. Altissima, al momento, per le casse bianconere.

Un effetto domino, qualora si realizzasse, che come spiegato prima metterebbe a rischio il futuro di Vlahovic, che al momento non sembra più essere la prima scelta del Real Madrid per il prossimo anno con i madrileni che avrebbero decisamente virato su Osimhen. Vedremo quello che succederà e se si tratterà, come successo fino al momento, solamente di una suggestione.