Due piccioni con una fava: ‘asse’ Barca-Juve, la chiamata della svolta

Barcellona pronto a chiudere un obiettivo comune ai bianconeri. Un profilo che, a questo punto, cambierebbe i piani di entrambe le società.

Come sappiamo già dai precedenti casi di mercato, l’asse Juventus – Barcellona è molto attivo per quanto concerne il mercato. I bianconeri più volte hanno messo nel mirino obiettivi comuni al club blaugrana. Gli stessi spagnoli, però, sembrano anche molto interessati ad alcuni profili della Juventus, in specie il top player Federico Chiesa, che per questioni di qualità e grinta piace molto al tecnico Xavi.

Ma, adesso, come si legge proprio dal portale estero ‘Sport’, le cose potrebbero cambiare. Infatti, il club blaugrana, sempre attento ai giovani emergenti di grande qualità, avrebbe messo nel mirino Nico Williams.

Barcellona su Nico Williams e molla Chiesa

Il Barcellona ha già messo nel mirino uno dei talenti emergenti del calcio mondiale in vista dell’estate 2024, e si tratta di Nico Williams. Il giovane giocatore ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico e ha catturato l’attenzione dei grandi club europei grazie alle sue prestazioni impressionanti. Tra i club interessati, sembra che l’interesse di Unai Emery e dell’Aston Villa guidato da Monchi sia stato escluso. E adesso, dunque, i blaugrana potrebbero avere la strada spianata.

Nico Williams ha dimostrato di avere il potenziale per diventare uno dei migliori talenti nel calcio europeo. La sua giovane età e le prestazioni notevoli lo hanno reso una figura centrale nella recente concentrazione della squadra spagnola, attirando l’attenzione dei principali club europei. Non è un caso, infatti, che anche la Juventus si sia interessata a lui ma adesso il club di Xavi sembra avere la priorità sull’acquisto. L’estate 2024 si preannuncia dunque interessante per il mercato del calcio europeo, con Nico Williams che rappresenta uno dei principali protagonisti da tenere d’occhio. Resta da vedere come si svilupperanno i negoziati e se il Barcellona riuscirà a garantirsi il talento promettente per rafforzare la sua squadra per le sfide future.