Rapporto ricucito con l’allenatore: super colpo Juve, nuovo ribaltone

Il rapporto con l’allenatore sembra ormai risanato e per la Juventus si tratta di una vera e propria beffa

Il mercato della Juventus è ancora in movimento, nonostante la chiusura della sessione estiva appena due settimane fa.

Se pur al centro delle notizie degli ultimi giorni in casa Juventus ci sia stata la vicenda legata a Paul Pogba, il club intende muoversi in anticipo in chiave mercato. La squadra di Massimiliano Allegri necessita un rinforzo per tappare il buco lasciato dal centrocampista francese e già a gennaio potrebbe arrivare un grande nome. Giuntoli e Manna, però, lavorano anche su altri fronti, dalla difesa all’attacco, per cercare di rendere la rosa ancor più competitiva. Negli ultimi tempi, ad esempio, la Juventus si era avvicinata a un attaccante delle Liga. Si tratta di Ferran Torres, classe 2000 del Barcellona, reduce da una stagione tra luci e ombre. ll giocatore sembrava destinato a lasciare il club catalano e la Juve aveva già monitorato attentamente la situazione. In realtà, però, le cose nelle ultime settimane sembrano decisamente cambiate e non positivamente per il club bianconero.

Ferran Torres ricuce con il Barcellona: svanisce la suggestione di mercato per la Juventus

Negli ultimi tempi Ferran Torres aveva decisamente perso terreno nelle gerarchie di Xavi e il suo futuro sembrava destinato ad essere lontano da Barcellona.

L’attaccante spagnolo ha vissuto una stagione piuttosto incolore, senza riuscire a incidere come avrebbe dovuto. Il Barcellona, però, nell’ultima sessione di mercato ha sacrificato in prestito Ansu Fati, trasferitosi in Premier League, al Brighton. Di conseguenza Ferran Torres ha ritrovato più spazio e si sta guadagnando la fiducia dell’allenatore, come sottolineato da El Gol Digital. I gol realizzati contro Cadice e Villarreal in campionato sono il segnale di come questa potrebbe essere una stagione diversa per l’ex Manchester City e Valencia. Magari quelle della svolta. Con la partenza anche di Ousmane Dembelé, Xavi ha bisogno di un’ala destra pura. Spesso ha adattato in quel ruolo Gavi e all’occorrenza Pedri, ma in realtà la soluzione ideale sarebbe quella di aver un giocatore di ruolo su quella mattonella e Ferran Torres è proprio quel calciatore per caratteristiche e qualità. La situazione ormai quasi del tutto ricucita tra Ferran e il Barcellona non fa certamente comodo alla Juventus che di recente aveva mostrato un interesse concreto per il classe 2000.