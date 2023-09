Calciomercato Juventus, flop totale: l’avvocato suggella la rescissione

Calciomercato Juventus, si complica il futuro di Pogba dentro i bianconero. Ecco le parole dell’avvocato Gabriele Pezzano

Intanto la notizia è che Paul Pogba avrebbe richiesto le controanalisi dopo la positività. Ed è una cosa che un poco le carte in tavola le cambia, visto che si parlava di un’ammissione di colpa con i dirigenti della Juventus che sarebbe arrivata due giorni fa. Ma questo mette a rischio anche tutte le ricostruzioni che ci sono state fino al momento.

Di certo il momento per il francese non è dei migliori visto che si parla e pure con una certa insistenza di quello che potrebbe essere il futuro in bianconero. Nel merito, intervistato durante la diretta Twitch di TVPLAY, ci ha pensato l’avvocato Pezzano. “L’accordo collettivo prevede la sanzione per doping e la possibilità di sospendere la retribuzione salvo la necessità di garantire il minimo sindacale. Sembrerebbe essere già stata colta come possibilità dalla Juventus. Poi ogni contratto ha una clausola risolutiva in queste situazioni. Evidentemente c’è un rapporto tra la prestazione del calciatore e l’erogazione dello stipendio. Se una delle due viene meno è giusto che la società che possa tutelarsi. E’ sicuramente uno scenario. Dal punto di vista della società che ha l’esigenza di rimettere a posto i conti e tutelare l’immagine prendere le distanze dal calciatore è una mossa significativa”.

Calciomercato Juventus, addio Pogba

Insomma, per l’avvocato, la rescissione è una possibilità concreta. Poi commentando in generale l’accaduto ha spiegato: “Da quello che sta emergendo sembra sia stata rinvenuta questa pomata assunta. Questo sarebbe stato fatto senza comunicarlo ai medici sociali. Questo indispettisce la società ma ne garantisce l’estraneità. Le conseguenze si possono ipotizzare. La squalifica più grande è 4 anni, che ci sarebbe in caso di uso intenzionale. In caso di uso accidentale e inconsapevole le squalifiche sono inferiori, ma non è facile provarlo. Saranno da vedere anche le scelte difensive”.

“Sarà valutato l’atteggiamento dell’atleta – ha concluso – che racconterà la sua versione dei fatti. La dichiarazione della Pimenta tracciava la linea difensiva. “Non ha mai voluto violare le norme”. Si proverà a sostenere che non era a conoscenza della presenza di testosterone nel prodotto”.