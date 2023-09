Vlahovic alla porta: hanno ‘scelto’ Lautaro Martinez

Dusan Vlahovic non è più la prima scelta della big spagnola: tutto su Lautaro Martinez a giugno

L’Atletico Madrid ha liberato Joao Felix al Barcellona negli ultimi giorni del calciomercato estivo appena concluso.

Se pur sia in prestito, l’Atletico si è assicurato altri due anni di contratto e la speranza del club è che il portoghese possa rilanciarsi al Barcellona, così da poterlo vendere al migliore offerente al termine della stagione. L’attaccante ex Benfica ha vissuto anni complicati all’Atletico Madrid e anche la sua parentesi al Chelsea non è andata come sperava. Adesso avrà la possibilità di riscattare le ultime stagioni sotto la guida di Xavi. Intanto i colchoneros hanno intenzione di sacrificare almeno uno tra Joao Felix e Antoine Griezmann al termine della stagione e il prestito del portoghese al Barça va in questa direzione. La cessione di uno dei due permetterebbe al club spagnolo di fiondarsi sul grande obiettivo del Cholo Simeone per l’attacco. Si tratta del bomber dell’Inter, Lautaro Martinez.

Juventus, l’Atletico molla Vlahovic e si fionda su Lautaro Martinez

Come sottolineato da todofichajes.com, Lautaro Martinez è l’oggetto del desiderio dell’Atletico Madrid ormai da tempo.

In passato non si è mai aperto un varco per l’assalto all’argentino ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare. Lautaro è ormai il capitano dell’Inter e la stella indiscussa della squadra di Inzaghi. Il suo valore è aumentato vertiginosamente negli ultimi anni e anche i migliori club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui. L’Inter nelle ultime stagioni ha dovuto necessariamente vendere alcuni pezzi grossi per sistemare i debiti societari. Due anni fa è stato il turno di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, l’anno scorso di Ivan Perisic, quest’anno di Milan Skriniar, Andre Onana e Marcelo Brozovic, oltre agli addii di Edin Dzeko, Samir Handanovic e non solo. Lautaro Martinez è sempre rimasto un punto fermo ma non è escluso che durante la prossima estate di mercato il club nerazzurro decida di sacrificarlo, così da fare cassa e poter fare mercato.

L’Atletico Madrid fiuta la preda e vuole provare a convincere il Toro, nonostante la concorrenza di club come Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United. L’Atletico Madrid aveva accarezzato l’idea di Dusan Vlahovic fino a poco tempo fa ma adesso sembra determinato a puntare tutto su Lautaro. Il club madrileno, di fatto, ha momentaneamente scartato il centravanti della Juventus.