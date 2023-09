Patteggiamento e squalifica di un anno: la Juventus sa cosa fare

Ma quale sarà, dunque, il futuro in bianconero? Certamente, adesso, la questione volge ad un’unica direzione. La Juventus, infatti, potrebbe adoperare anche la via della rescissione del contratto, com’era già stato anticipato giorni fa. La situazione di Pogba è seguita con grande interesse dai tifosi, dai media e dagli appassionati di calcio in tutto il mondo. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se l’ipotesi di un patteggiamento avrà successo nel ridurre la sospensione del centrocampista dalla Juventus. Certamente, adesso, la Juventus dovrà già pensare di lavorare senza la sua presenza per il corso della stagione in corso ed eventualmente intervenire nel mercato poi a gennaio, se ci sarà bisogno di un altro rinforzo in mediana.