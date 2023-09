Yildiz giallorosso all’ultimo minuto: risposta lampo Juventus

Yildiz giallorosso proprio all’ultimo minuto: ma la Juventus ha già dato una risposta con i fatti e non con le parole

Il calciomercato in Turchia ancora non si è chiuso. Sì, proprio così, da quelle parti ancora si può pensare a rinforzare la propria rosa e se ci sono i soldi tutto è possibile. Almeno fino a domani, poi sarà gong anche in quel campionato.

E ovviamente dalla Turchia arrivano delle voci sul Galatasaray: i media turchi infatti spiegano che i giallorossi, dopo aver speso tanto in questa sessione di mercato per rendere competitiva nell’immediato la propria squadra, adesso starebbero pensando alle mosse per il futuro. E nel futuro ci sarebbero diversi elementi di nazionalità turca che stanno facendo bene all’estero. E uno di questi, ovvio, è Yildiz, centrocampista offensivo della formazione bianconera che in questi giorni è stato impegnato anche con la nazionale Under 21. Ma la Juve ha già risposto.

Yildiz giallorosso, la risposta della Juve al Galatasaray

La risposta bianconera non è arrivata con le parole, ma con i fatti. Il giovane talentino, che Allegri ha già fatto debuttare in Prima Squadra, ha da poco rinnovato il proprio accordo con il club piemontese e, inoltre, viene ritenuto incedibile da Giuntoli. Quindi, possibilità di un addio non ce ne stanno proprio, né in questo momento, né nei prossimi mesi.

La Juventus ritiene il giovane turco, che ha delle qualità importanti, un elemento sul quale costruire la formazione del futuro. Ecco perché non ci possono essere dubbi che qualunque offerta arrivi verrà rispedita al mittente. A meno che non sia davvero indecente, in quel caso nessuno, ma proprio nessuno e non solo a Torino, è incedibile.