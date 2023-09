Affare Juventus-Arsenal anticipato: è arrivata l’apertura definitiva

Affare Juventus-Arsenal anticipato: i due si sono parlati e hanno deciso insieme di ascoltare le offerte. Bianconeri alla finestra

Il caso Pogba ha stravolto i piani della Juventus: intanto c’è da dire che i tempi, come vi abbiamo informato, si sono allungati: le controanalisi adesso sono previste a inizio ottobre e non più il prossimo 20 settembre. Insomma, non una buona notizia.

Vedremo ovviamente quello che succederà, in ogni caso la situazione sembra ormai essere abbastanza chiara soprattutto per un motivo: difficilmente le controanalisi danno un esito diverso da quello che è il primo test. Ed è per questo motivo che la Juventus al momento si trova con un bel buco in mezzo al campo che Giuntoli dovrà cercare in tutti i modi di coprire. Un elemento che da un poco di tempo gira con una certa insistenza della parti della Continassa è quella di Partey, centrocampista dell’Arsenal che dopo l’arrivo di Rice dovrebbe trovare meno spazio. E secondo footballtransfers.com c’è pure una novità importante che tocca da vicino i bianconeri.

Affare Juventus-Arsenal, si fa a gennaio

Arteta, tecnico dei Gunners, e il centrocampista, avrebbero avuto un colloquio dove alla fine è uscita fuori la volontà da entrambe le parti di ascoltare possibili offerte non solo il prossimo anno, ma già nel mese di gennaio. Una situazione che quindi tocca da vicino la Juventus, alla ricerca di quello che dovrebbe essere il sostituto di Pogba.

E l’ex centrocampista dell’Atletico Madrid è uno dei favoriti per prenderne il posto. Certo, secondo quelle che sono le indiscrezioni di mercato servono almeno una trentina di milioni di euro e non sono pochi. Ma aggiungendo qualcosa Giuntoli potrebbe soddisfare le richieste inglesi risparmiando appunto lo stipendio di Pogba.