Calciomercato Juventus, accordo trovato: vola da Guardiola

Nuova beffa per il calciomercato della Juventus: il giocatore ha deciso di andare in Premier League, è vicino al Manchester City.

Le società sono ancora impegnate in sede di calciomercato e lavorano per la prossima sessione invernale 2024. Intanto, nella lista dei top club è finito anche il giovane talento che è stato seguito per parecchi mesi dalla Juventus che la scorsa estate non è riuscita a chiudere l’operazione per portarlo in Italia. Adesso il Manchester City è pronto ad anticipare la concorrenza della Vecchia Signora: ecco tutti i dettagli.

Colpo a sorpresa da parte del Manchester City che continua a monitorare il mercato estero per rinforzare la squadra, che conta in rosa già tanti campioni. L’obiettivo della dirigenza inglese è quella di prendere i migliori talenti in giro per l’Europa e per il mondo. Ecco perché il giovane esterno è finito nel mirino di Pep che ha dato mandato ai suoi scout di chiudere e impostare l’operazione per l’estate 2024.

Juventus beffata, il talento va al Manchester City

Valentin Barco è vicino al Manchester City: niente da fare per la Juventus che dovrà rinunciare all’arrivo del terzino sinistro di proprietà del Boca Juniors.

Secondo ‘TyC Sports’, il City ha deciso di acquistare l’ultimo gioiello del Boca che è stato cercato da diversi club tra cui anche la Juventus. Da quando ha esordito, a 16 anni (ora ne ha 19), il giocatore è cresciuto tantissimo mostrando tutto il suo talento. Nei prossimi giorni la squadra inglese manderà degli scout in Argentina per verificare le condizioni con il Boca Juniors per l’arrivo al Manchester City di Barco. Il piano iniziale è quello di chiudere l’operazione per il mercato estivo, così il giocatore rimarrebbe nelle fila degli Xeneizes fino a giugno 2024. Il giovane calciatore ha esordito a 16 anni con il Boca e ha subito messo in mostra il suo talento. È un giocatore che ultimamente s’è specializzato nel ruolo di terzino sinistro, ma occasionalmente ha ricoperto anche il ruolo di esterno. Pep Guardiola lo vede come un giocatore che può esplodere, dato che Barco è veloce e creativo: caratteristiche che piacciono a Guardiola che ha deciso di investire su di lui.