Giuntoli vende Chiesa e trova subito l’erede: colpaccio Juve in Liga

Calciomercato Juventus, a gennaio potrebbero arrivare dalla Premier League offerte per Chiesa: Giuntoli non si fa trovare impreparato

Il nome di Federico Chiesa è stato al centro delle narrazioni del calciomercato nella sessione estiva che si è appena conclusa. Un Chiesa che viene soprattutto messo nel mirino delle squadre di Premier League. Ce n’è una in particolare che probabilmente farebbe carte false per prenderlo, e parliamo del Liverpool.

Alla fine Salah è rimasto, ma a gennaio gli arabi potrebbero tornare alla carica per l’egiziano. E Klopp, tecnico dei Reds, come sappiamo è un grande estimatore di Chiesa e lo avrebbe messo nel mirino nel caso Momo partisse. Una trattativa quindi in evoluzione che potrebbe portare, secondo fonti spagnole, ad una nuova puntata nel prossimo mese di gennaio. Ma Giuntoli, che sa benissimo come vanno le cose, avrebbe già trovato l’erede di Federico qualora arrivasse quell’offerta irrinunciabile.

Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Spagna

Il nome è quello di Yeremi Pino, attaccante del Villarreal, che il “sottomarino giallo” davanti ad un’offerta soddisfacente potrebbe cedere nonostante un contratto che scade nel 2027. Secondo todofichajes la Juventus sarebbe appunto sulle tracce dello spagnolo, uno che ha qualità importanti e ha dei numeri altrettanto importanti anche in zona gol.

Insomma, un Giuntoli che a quanto pare guarda al futuro e da vecchio conoscitore delle dinamiche di mercato cerca di muoversi con largo anticipo per non rimanere al palo. Pino, comunque, non sembrerebbe un nome così importante da scaldare il cuore dei tifosi. Chiesa, a sensazione, è di un’altra categoria.