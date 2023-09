Da Pogba a Bonucci, Allegri anima la vigilia di Juve-Lazio: “Gli auguro il meglio”

By

Allegri e la peggiore delle vigilie possibili. Le dichiarazioni del tecnico bianconero alla viglia dell’incontro che vedrà la Juventus opposta alla Lazio.

Massimiliano Allegri la immaginava decisamente diversa la vigilia di Juventus – Lazio. La quarta giornata di campionato che riparte dopo la sosta dovuta alle nazionali.

Una ripresa decisamente impegnativa poiché vedrà la sua Juventus impegnata in uno scontro diretto. Perché Juventus – Lazio è una partita che vale già 6 punti dal momento che la formazione di Maurizio Sarri è forse la rivale più quotata dei bianconeri per la lotta a un posto valido per la prossima Champions League.

Se davvero Napoli, Milan e Inter saranno le tre formazioni che si contenderanno il titolo, ecco che rimane soltanto un posto al sole per la competizione europea più importante. Anche per questo il tecnico livornese avrebbe voluto una vigilia diversa, non inquinata dallo scandalo doping che ha colpito Paul Pogba e, ovviamente, la Juventus stessa.

Temi e pensieri che hanno invaso la mente di Allegri durante la canonica conferenza stampa pre-partita. Ma il tecnico toscano, che affronterà un collega-corregionale come Maurizio Sarri, non ammetterà distrazioni e cali di tensione. La partita è difficile e doppiamente importante per i sopracitati motivi, per cui l’obiettivo è soltanto uno: vincere.

Le sue parole

Ecco quanto dichiarato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia:

PREPARAZIONE ALLA GARA – “I giocatori che sono rimasti qui si sono allenati bene. Gli altri sono rientrati molto motivati dagli impegni con le Nazionali, anche se alcuni avranno da smaltire un po’ il fuso orario. Domani sarà una bella partita e sarà importante farci trovare pronti. Parole di Bonucci? Ho già detto tutto quello che avevo da dire, più volte, e non mi sento di dover aggiungere altro. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

POGBA – “Siamo dispiaciuti per la situazione, attendiamo tutti gli sviluppi e che possa essere fatta chiarezza sulla vicenda. Ci auguriamo che venga fatta luce il prima possibile su quanto successo, su altre questioni relative a tutto questo non posso commentare perché riguardano direttamente Paul e sono strettamente personali.”

