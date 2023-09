Calciomercato Juventus, ultimatum Chiesa: firma da 70 milioni

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus nemmeno in questo periodo della stagione.

Con i campionati fermi nell’ultimo weekend non si sono frenati i rumors riguardo le possibili mosse di calciomercato che potrebbero mettere a segno la Juventus e le altre grandi squadre della nostra serie A. Gennaio del resto non è poi così distante.

Difficilmente durante la finestra invernale la Juventus metterà a segno dei colpi importanti, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe cogliere al volo eventuali occasioni che potrebbero arrivare. Ai bianconeri servono altri rinforzi, ma bisogna fare i conti con le esigenze economiche della società. Di sicuro non mancano le ambizioni alla squadra di Massimiliano Allegri, che punta decisamente alla conquista dello scudetto in questa stagione. Sarà questo del resto il massimo traguardo raggiungibile visto che la Juve non sarà presente in alcuna competizione europea. Sarà bene concentrarsi sul campo, per il calciomercato c’è sempre tempo per agire.

Juventus, forcing per il rinnovo di Chiesa. Altrimenti può essere ceduto

Farà bene invece ad accelerare Cristiano Giuntoli sui rinnovi di quei giocatori che la Juventus reputa indispensabili per il proprio futuro. Ogni squadra deve avere delle stabili colonne sulle quali costruire i successi del presente e del domani. E sembra difficile poter rinunciare alle prestazioni di un asso come Federico Chiesa.

La Juventus lo sa bene ma “TodoFichajes” spiega che le trattative per il rinnovo del suo contratto sembrano essere in salita. Chiesa ha un accordo con i bianconeri fino a giugno 2025 e chiaramente il club punta ad un prolungamento per blindare il suo campione. Che viceversa, in caso di mancato rinnovo, potrebbe invece finire sul mercato per cercare di incassare una somma importante, circa 70 milioni di euro. Con il Manchester United e gli spagnoli dell’Atletico Madrid che potrebbero essere ancora interessate all’affare.