Né Inter né Juventus: offerta cash da capogiro, vola in Premier League

Sono giorni molto intensi per la Juventus di Max Allegri che ormai è pronta al prossimo impegno di campionato contro la Lazio.

Una sfida che non si preannuncia affatto semplice e che mette in palio dei punti preziosi per la zona Champions League. Chiudere tra le prime quattro della graduatoria è un obiettivo comune a queste due formazioni, pronte a regalare spettacolo allo Stadium.

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato anche di possibili mosse future di calciomercato per la Juventus. La positività al doping di Paul Pogba potrebbe rendere necessario inoltre un ulteriore sforzo per il club. Se il francese sarà squalificato la società dovrà decidere se trovare o meno un rimpiazzo del francese in mezzo al campo. Ad ogni modo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sarà messo comunque all’opera per cercare di rinforzare la Juventus nella prossima sessione di gennaio o, più probabilmente, in quella della prossima estate.

Juventus, per Scalvini un futuro in Premier League?

Alla squadra bianconera servirà almeno un innesto di spessore in tutti i reparti, anche perché si spera che la Juve sarà protagonista della prossima edizione della Champions League. In primis serve un difensore centrale che possa essere un perno della formazione del futuro.

Un calciatore che piace a tutti, e non potrebbe essere altrimenti, è Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Classe 2003 ma con già sulle spalle una discreta esperienza a ottimi livelli. Gli orobici per ora se lo tengono stretto, ma è chiaro che se si presenterà per lui una maxi offerta allora sarà difficile dire di no. “Fichajes” però spiega che un suo approdo in Italia sarà difficile, visto che per lui si stanno muovendo le big della Premier League. Liverpool e Manchester United infatti stanno cercando pure un difensore centrale e hanno delle possibilità economiche importanti. Per Scalvini dunque potrebbe profilarsi un futuro in Premier League.