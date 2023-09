Cortocircuito Milan-Juve, la risposta è definitiva: 35 milioni di euro

Non si ferma mai il calciomercato. Nemmeno quando le operazioni non si possono ufficialmente fare. E i vari direttori sportivi, come sappiamo, sono alla ricerca di elementi che possono andare a rinforzare la squadra, magari a gennaio. Ma in questo caso si parla di un colpo che caso mai si potrebbe fare solamente la prossima estate.

Non ci sarebbe solamente la Juventus sulle tracce dell’esterno Vanderson del Monaco, ma anche il Milan: un nome accostato con insistenza ai rossoneri soprattutto nelle ultime settimane. L’ex Gremio al momento è in Francia, nella squadra del Principato, e sta sfornando delle prestazioni importanti che lo hanno fatto mette nel mirino di molti club tra i quali i due della massima serie. Ma secondo le informazioni che sono state raccolte da calciomercato.it , i monegaschi hanno fissato il prezzo e diciamo che non è per le tasche di tutti.

Calciomercato Juventus, la richiesta del Monaco

Il Monaco, forte di quello che è un contratto che blinda il giocatore fino al 2027, chiederebbe la bellezza di 30-35milioni di euro. Tantissimi soldi che non aiutano i club italiani nel proprio intento.

Inoltre c’è anche un’altra considerazione da fare per il giocatore: il fatto di essere extracomunitario di sicuro non aiuta quei club che lo vorrebbero portare nella propria rosa. In Italia sappiamo come le regole siano stringenti sotto questo aspetto e le possibilità sono quelle che sono. Insomma, rimane nella lista di Juventus e, soprattutto Milan. Ma è assai difficile che un’operazione del genere in questo momento possa andare in porto.