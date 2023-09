Juventus, cambia l’orario della gara: comunicato UFFICIALE

Inizia una nuova settimana per la Juventus, sicuramente con grande ottimismo dopo il netto successo ottenuto contro la Lazio.

Dieci punti in quattro gare sono un ottimo bottino per la squadra di Allegri, che è partita come meglio non poteva in questa stagione. Ben organizzata e con un Vlahovic in più in attacco, adesso si può certamente sognare in grande. Anche se non bisognerà perdere punti per strada se si vorrà duellare con le altre big della serie A.

La missione della Juventus in questa stagione sarà la conquista dello scudetto. Traguardo che pare essere alla portata nonostante nel calciomercato appena chiuso i bianconeri non sono stati protagonisti con grandi colpi in entrata. Non è da escludere qualche ritocco a gennaio, ma nel frattempo bisogna assolutamente sottolineare come la Vecchia Signora sia sempre riuscita ad esprimere un buon calcio in questa prima fase della stagione. Sognare in grande, insomma, è davvero possibile.

Juventus, contro l’Atalanta si gioca alle ore 18

Il campionato di serie A prosegue fitto di impegni e il fatto di non dover giocare le coppe europee alla fine potrebbe rivelarsi come un piccolo vantaggio per i bianconeri. Anche se senza Europa si deve fare a meno di importanti introiti. Nel frattempo c’è una piccola variazione sul calendario di Chiesa e compagni.

Come ha reso noto anche la società sul sito ufficiali la Lega ha cambiato l’orario di Atalanta-Juventus. “Il match di Bergamo si giocherà il 1° ottobre alle ore 18:00, anziché 20:45, come invece programmato inizialmente” si legge. In serata ci sarà invece Roma-Frosinone. Poco cambia ai fini della preparazione della sfida per l’undici di Allegri, consapevole che sul campo della squadra di Gasperini servirà una prova perfetta per uscire con i tre punti in tasca. Prima di questa sfida la Juve dovrà però giocare contro Sassuolo e Lecce.