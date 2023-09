Allegri alla ‘Houdini’: ecco come ha trasformato la Juventus

Una Juventus dinamica e determinata. Il ruolo chiave scelto da Allegri ha trasformato così la squadra: i dettagli.

Nel mondo del calcio, la gestione e l’evoluzione delle squadre sono spesso influenzate da dinamiche complesse tra allenatori e membri dello staff. Una storia intrigante emerge dal dietro le quinte della Juventus, con particolare attenzione a due figure: Roberto Magnanelli e l’ex collaboratore Maurizio Bianco.

L’anno scorso, la Juventus aveva spinto il suo allenatore, Massimiliano Allegri, ad aggiungere al suo staff un elemento “moderno” per portare nuove idee e metodi. Il nome suggerito fu quello di Bianco, tecnico emergente che sta già ottenendo buoni risultati alla guida del Modena in Serie B. Tuttavia, non ci fu quanto sperato inizialmente. Ma, adesso, la situazione sembra diversa, visto l’inserimento di una – attuale – figura chiave nello staff, cioè Roberto Magnanelli.

Magnanelli figura chiave per la nuova Juventus

L’ex calciatore è stato scelto personalmente da Allegri per far parte del suo staff tecnico. Le sue idee sono state accolte e ascoltate attentamente con grande entusiasmo dal tecnico livornese, che gli ha concesso una certa autonomia, come scrivono, anche, dal portale ‘Repubblica’. Questo ha permesso a Magnanelli di guadagnarsi la fiducia dei calciatori, specialmente di quelli che avevano rapporti, la scorsa stagione, un po’ burrascosi con Allegri.

Un esempio tangibile di questo cambiamento dinamico è rappresentato dai calciatori Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Entrambi non erano noti per essere “sempre d’accordo” con alcune scelte tattiche di Allegri, ma, scrivono da ‘Repubblica’, la presenza di Magnanelli ha già cambiato le cose ed è stata in grado di fungere da mediatore tra l’allenatore e i due giovani talenti, creando un ponte di comunicazione che potrebbe influenzare notevolmente il destino della Juventus nelle fasi alte della classifica. Per ora, infatti, le risposte sul campo sembrano molto soddisfacenti.