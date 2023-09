Salta la prima panchina in Serie A: c’entra anche la Juventus

Adesso la situazione può essere più compromessa di quanto sembrava inizialmente. La panchina scricchiola: tutti i dettagli.

La situazione a Empoli è tutt’altro che tranquilla, e la posizione dell’attuale allenatore, Paolo Zanetti, sembra essere sempre più precaria. La società sta seriamente valutando l’esonero del tecnico, alla luce dei risultati deludenti ottenuti in questa stagione.

Dopo un avvio promettente, con alcune vittorie importanti, Empoli ha attraversato un periodo di crisi, subendo sconfitte che hanno messo in dubbio il percorso della squadra in Serie A. Questi risultati negativi hanno portato la dirigenza a considerare un cambio di guida tecnica come una possibile soluzione per invertire la rotta.

Zanetti in bilico all’Empoli

Tra i nomi che circolano come possibili sostituti di Paolo Zanetti, spicca quello di Paolo Nicolato, già noto per la sua esperienza come Commissario Tecnico dell’Under 21 italiana. Anche la sconfitta contro i bianconeri è stato un brutto colpo per il club toscano che adesso dovrà fare i conti con i possibili rimedi. Il tecnico Nicolato è un allenatore con una buona reputazione nel panorama calcistico italiano, ed è noto per il suo approccio tattico moderno e la capacità di lavorare con i giovani talenti.

La scelta di Nicolato potrebbe portare nuova linfa alla squadra di Empoli, fornendo freschezza e idee innovative per migliorare le prestazioni della squadra in campo. Tuttavia, va sottolineato che nulla è ancora ufficiale, e la società sta ancora ponderando attentamente la decisione. Il futuro di Paolo Zanetti e l’eventuale arrivo di Paolo Nicolato come nuovo allenatore sono temi di grande interesse per i tifosi e gli appassionati del calcio, e il destino di Empoli in questa stagione potrebbe dipendere da queste decisioni cruciali. Resta da vedere come si svilupperà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.