50 milioni per la stella rossonera: la Juventus l’ha fatto ancora

Calciomercato Juventus, 50milioni (o poco meno) per la stella rossonera. I bianconeri lo vogliono a tutti i costi: arrivano conferme

Servono 50milioni di euro. Forse qualcosa in meno. Ma di soldi ne serviranno comunque tanti per prendere un giocatore che sta facendo molto bene, che è nato in Italia, e che forse in Italia ci tornerebbe pure volentieri visto che oltre il padre un poco di tempo fa adesso ci sta giocando pure il fratello, con la maglia dell’Inter.

Parliamo di Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza, che da un poco di tempo viene accostato alla Vecchia Signora. Lui è nato a Reggio Emilia, mentre il fratello a Parma, e chissà magari con lui sta parlando anche di quanto il campionato italiano sia allettante. Un figlio d’arte, un centrocampista possente sotto l’aspetto fisico – è alto oltre 190 centimetri – e che abbina ad un corpo da corazziere delle ottime qualità tecniche che ha fatto vedere anche nell’Under 21 francese. Insomma, un colpaccio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli vuole Thuram

A sottolineare il forte interesse dei bianconeri per il centrocampista del Nizza ci ha pensato il giornalista Daniele Longo, che sottolinea come per la prossima estate Thuram sarebbe uno dei primi obiettivi di Giuntoli per il centrocampo.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e al momento non c’è la sensazione di un rinnovo. Ecco perché forse potrebbero servire meno di 50milioni di euro per prenderlo, magari il Nizza vista la concreta possibilità la prossima estate di perderlo a zero nei mesi successivi potrebbe decidere di abbassare le pretese. Evidente che un colpo del genere passi pure da una qualificazione alla prossima Champions League che porterebbe molti introiti ai bianconeri. Quindi sarà fondamentale chiudere la stagione almeno tra le prime quattro anche se non sarà facile. Di certo il fatto di non giocare la Conference quest’anno potrebbe aiutare in questo intento.