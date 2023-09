Juventus beffata dall’ex Inter: sprint per la ‘gemma’ argentina

I piani della Juventus per il gioiello argentino potrebbero complicarsi: la beffa arriva dall’ex Inter

Il mercato continua a muoversi anche quando sembra che tutto taccia e la Juventus non intende farsi trovare impreparata.

Uno dei giovani più chiacchierati degli ultimi tempi è Valentin Barco, 19enne argentino del Boca Juniors. Il terzino sinistro classe 2004 ha già attirato l’attenzione di molti club europei tra cui la stessa Juventus che proprio in quella zona di campo cerca un nuovo tassello da inserire, così come sulla corsia di destra. Il club bianconero, però non è l’unico ad aver puntato Barco. L’Atletico Madrid, infatti, sembra una delle principali candidate e la presenza di un argentino come Diego Pablo Simeone potrebbe fare la sua parte nell’eventuale decisione del calciatore. Anche Real Madrid e Manchester City hanno fatto dei sondaggi per il terzino del Boca, senza mai affondare il colpo, almeno fino ad oggi. Adesso, però, l’Atletico Madrid sembra essere in vantaggio su tutte le altre pretendenti. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo di calciomercato todofichajes.com, il club spagnolo avrebbe avviato i contatti con l’agente di Valentin Barco.

Juventus, sprint dell’Atletico Madrid per Valentin Barco

I colloqui sarebbero già iniziati, a testimonianza di un interesse concreto da parte dei colchoneros in ottica gennaio o, più probabile, giugno.

Il principale ostacolo al trasferimento di Barco riguarda la sua clausola rescissoria che attualmente ammonta a 10 milioni di dollari. Il Boca Juniors sta cercando di rinegoziare questa cifra, alzando la clausola, così da garantirsi una buona garanzia sul calciatore. Il club argentino ha, infatti, proposto di recente al classe 2004 un rinnovo che includerebbe un aumento della cifra prevista nella clausola rescissoria. Barco ha un contratto fino a giugno 2024 e, qualora non dovesse rinnovare, andrebbe in scadenza a fine stagione. Adesso la palla passa al giocatore che deve fare i conti con il corteggiamento di club del calibro di Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid e Juventus. Il legame col Boca Juniors, però, potrebbe fare decisamente la differenza nella sua decisione finale, se pur la voglia di approdare in Europa sia tanta.