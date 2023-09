Big KO, problema al flessore: a rischio per la Juventus

La Juventus sta procedendo con la preparazione al prossimo impegno di campionato che la vedrà opposta al Sassuolo.

Una partita da prendere con le pinze visto e considerato che i neroverdi di Dionisi sono reduci da una pesante sconfitta patita sul campo del Frosinone. Ci sarà voglia di riscattarsi ma i bianconeri di Allegri finora hanno dimostrato di avere poche pecche.

Dieci punti nelle prime quattro gare di campionato sono un ottimo bottino per una squadra che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto. Questo sarà il massimo traguardo stagionale da raggiungere visto e considerato che la Juventus non parteciperanno nessuna coppa europea. Questo alla fine potrebbe anche rivelarsi un piccolo vantaggio, anche se ovviamente il club deve fare a meno di importanti e introiti economici che sarebbero arrivati con la partecipazione a questi tornei. Poco male, massimo impegno e grande concentrazione verso i prossimi incontri.

Juventus, il Milan rischia di perdere il portiere Maignan

Fondamentali ai fini dell’assegnazione dello scudetto potrebbero essere gli scontri diretti. E uno di quelli all’orizzonte è quello contro il Milan di Pioli, altra rivale per il tricolore. Un confronto da portare assolutamente a casa.

Proprio per i rossoneri potrebbe esserci un problema non da poco, visto quanto si è verificato nel match contro il Newcastle di Champions League in programma oggi. Si è infortunato il portiere titolare Mike Maignan, che al minuto numero 80 si è accasciato al suolo e ha chiesto la sostituzione. Per lui si parla di un problema al flessore e le sue smorfie di dolore fanno preoccupare i tifosi del Milan. Sulle sue condizioni arriveranno sicuramente delle notizie ufficiali nel corso dei prossimi giorni, ma la sua partecipazione al match contro la Juventus in programma tra circa un mese potrebbe essere a rischio.