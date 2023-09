Sconfitta a tavolino contro l’Empoli: il club presenta ricorso

Sconfitta a tavolino contro l’Empoli, il club va su tutte le furie: entro 15 giorni verrà fissata la nuova udienza.

Con le sconfitte a tavolino ha dovuto fare i conti già due volte negli ultimi tre anni. Quasi una sorta di “maledizione” per il club giallorosso. Ed ecco perché adesso suona come una beffa il terzo k.o. a causa di un’interpretazione errata del regolamento.

Stiamo parlando della Roma, che una settimana fa si è vista annullare la vittorie per 5-3 della sua formazione Primavera allenata da Federico Guidi contro i pari età dell’Empoli. I toscani, infatti, a fine match hanno presentato ricorso per il numero dei cosiddetti fuoriquota schierati contemporaneamente dall’allenatore dei capitolini. E l’hanno vinto: il Giudice Sportivo gli ha dato ragione, decretando la sconfitta a tavolino della Roma. I giallorossi, tuttavia, sono convinti di non aver violato alcuna regola. La norma non è proprio chiarissima: consente infatti di mettere in campo “sei giocatori del 2004 più un solo calciatore fuoriquota senza limite di età”. Guidi contro l’Empoli ne ha utilizzati sei (Pagano, Pisilli, Keramitsis, Chesti, D’Alessio e Cherubini), inserendone un altro, Vektal, in seguito ad una sostituzione al minuto 27.

Sconfitta a tavolino contro l'Empoli,

La Roma ritiene di essere nel giusto, perché Vektal andrebbe a coprire il posto del giocatore fuoriquota. Ma niente da fare: i tre punti, per ora, restano nelle mani dell’Empoli.

🔴 La #Roma ha presentato il ricorso legato alla sconfitta a tavolino contro l’#Empoli nel campionato di #Primavera1 . A #Trigoria sono molto arrabbiati per il danno d’immagine recato, convinti di non aver violato alcuna norma.#ASRoma @ilRomanistaweb @radio_romanista — Davide Fidanza (@DavideFidanza1) September 19, 2023

Il club ad ogni modo ha presentato a sua volta ricorso, come ha spiegato il giornalista de Il Romanista Davide Fidanza, aggiungendo che a Trigoria sono molto arrabbiati per quello che è avvenuto, convinti di non aver sbagliato. La Corte d’Appello sportiva a questo punto avrà 15 giorni di tempo dal ricevimento del ricorso per fissare l’udienza.