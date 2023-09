Esonero Allegri senza scudetto, annunciato già l’erede. Ma certo, ci sono da prendere con le pinze le parole di Antonio Cassano

Antonio Cassano continua ad attaccare Massimiliano Allegri. E come sempre lo fa attraverso la BoboTv, il canale Twitch creato dall’ex attaccante. Tanti i punti toccati da Cassano per mettere in evidenza quelli che secondo lui sono gli errori del livornese. Niente, nonostante il buon inizio in campionato l’amore non sboccia. E difficilmente sboccerà.

Il primo punto è quello che tocca con il Fideo: “Di Maria è ritornato a fare quello che ha sempre fatto in 20 anni, sta dando spettacolo. Caro Allegri o i tuoi falliti che ti girano attorno, Di Maria sta dimostrando di essere un fenomeno, ho pregato andasse via da te” ha attaccato Cassano, che poi ha continuato in questo modo.

Esonero Allegri, le parole di Cassano

“Sempre ad Allegri voglio dire un’altra cosa. Ha tentato fino all’ultimo di cacciare via Chiesa e Vlahovic. Pochettino non ha voluto Dusan, altrimenti sarebbe andato via. Questa è una vergogna perché in Italia si critica Stefano Pioli, che è una brava persona, ma si continua a dare corda ad Allegri: ha quattro amici sfigati che gli vanno ancora dietro”. Il nesso comunque non si capisce dove sta parlando di Pioli. Ma tant’è.

Infine, l’annuncio dell’erede: “Vogliamo cambiare questo modo di pensare calcio o no? Bisogna vergognarsi. E poi, caro Allegri, devi lottare per il primo posto. A Giuntoli piace molto Luciano Spalletti, ma soprattutto Roberto De Zerbi. O vinci lo scudetto o fai le valige perché te lo meriti. Spero che il messaggio sia arrivato, non faccio i nomi di quelli che ti girano attorno”. Insomma, il solito Cassano.