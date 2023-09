Calciomercato Juventus, firma imminente: Allegri vede le stelle

Calciomercato Juventus, entro tre mesi i bianconeri vogliono chiudere la questione. Il feeling con Allegri la svolta per la fumata bianca

Nella Juventus c’è un uomo che gioca sempre e che giocherà sempre. Anche sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Sì, anche se ieri è uscito prima dall’allenamento per una botta, non ci sono dubbi che Adrien Rabiot sarà in mezzo al campo anche in Emilia, uno spartiacque fondamentale per la Juventus che vuole, e deve, prendersi i tre punti.

Come sappiamo il centrocampista francese ha firmato un rinnovo annuale con la Juventus e nei giorni scorsi ha spiegato pure il motivo di questa decisione nonostante le offerte non gli mancassero. Sicuramente in questa scelta a fare la differenza è stato quello che è il suo feeling con Massimiliano Allegri. Max fino ad oggi non gli ha fatto saltare un minuto in campionato e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il club ha l’intenzione di chiudere la questione Rabiot nello spazio dei prossimi tre mesi.

Calciomercato Juventus, la firma di Rabiot

“In tre mesi va ridiscussa l’intesa che si poggia sul grande feeling con Allegri” si legge sul quotidiano in edicola questa mattina, che svela in questo modo i tempi dell’affare, anche perché essendo in scadenza dal prossimo mese di gennaio Rabiot potrebbe iniziare ad avere colloqui con altri club per la prossima stagione. E non sarebbe il massimo per il tecnico livornese.

Si lavora senza sosta quindi in casa bianconera per cercare di mettere al sicuro il futuro di un giocatore che ha personalità da vendere, doti fisiche enormi, e qualità tecniche che ne fanno uno dei più importanti non solo in Serie A ma anche in Europa.