Titolare e sempre più centrale: accordo e firma con la Juve

Dal montaggio infissi alla convocazione nella nazionale italiana il passo è stato breve, molto breve. Un’ascesa così rapida da apparire quasi impossibile.

Ed invece è tutto vero. Federico Gatti da Rivoli oggi veste la maglia della Juventus da ormai un anno e sta dimostrando che il club bianconero, nel gennaio 2022, ci vide giusto. Il difensore classe 1998 si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, rivelandosi un’alternativa preziosissima e smentendo chi riteneva che la Serie A fosse un palcoscenico troppo grande per lui. La sua storia nel mondo del calcio è una vera e propria “favola”, la conferma che il duro lavoro alla fine paga sempre. Sì, perché Gatti diventa un giocatore professionista solamente nell’estate 2020, firmando per la Pro Patria. A vent’anni, infatti, girovagava ancora tra i dilettanti: di soldi non ne giravano parecchi, motivo per cui oltre a fare il calciatore svolgeva anche il lavoro di serramentista.

Titolare e sempre più centrale, Gatti firma fino al 2028

La grande occasione arriva nel giugno 2021. Lo nota il Frosinone, che decide di acquistarlo a titolo definitivo per 200mila euro e lo porta in Ciociaria.

#Juventus, quasi fatto il rinnovo di #Gatti: accordo in fase di definizione // Juventus tie down Gatti: his contract renewal is almost finalised 🇮🇹⚪️⚫️ 👉 https://t.co/GjiJLA80lA

📱@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 21, 2023

Gatti fa bene anche in B, al punto da attirare l’attenzione di club importanti, come la Juve. Un anno e mezzo fa i bianconeri anticipano tutti, sborsando circa 8 milioni di euro per prelevarlo dalla società giallazzurra. Conclude la stagione a Frosinone e poi fa le valigie per tornare a due passi da casa e per giocarsi l’occasione della sua vita. Oggi per Massimiliano Allegri non è un titolarissimo ma lo considera una valida risorsa. E forse anche per questo che la Juventus ha quasi raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto: come riporta il giornalista Romeo Agresti, le due parti sono vicinissime. Gatti firmerà fino al 2028, mentre il suo ingaggio verrà aumentato fino a 1,5 milioni netti.