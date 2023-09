Giuntoli ‘demolisce’ Psg e Bayern Monaco: ha già scelto la Juventus

Giuntoli avrà un ruolo decisivo nella trattiva per superare le avversarie nella corsa al talentuoso centrocampista.

Il calciomercato estivo sta scaldando i motori e la Juventus è pronta a competere con alcuni dei migliori club europei per assicurarsi i servizi di Khephren Thuram. Il giovane talento del Nizza è ora al centro dell’attenzione di club come Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Tottenham Hotspur, ma sembra che la Juventus abbia una marcia in più nella corsa per il suo ingaggio.

Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, è in vantaggio rispetto alle avversarie per diversi motivi. Uno dei fattori chiave potrebbe essere il legame familiare che il giocatore ha con il club torinese. Il padre di Khephren, Lilian Thuram, è una leggenda del calcio e ha trascorso cinque stagioni di grande successo con la maglia della Juventus. Questo legame storico sembra aver suscitato grande interesse e entusiasmo da parte della famiglia Thuram per un possibile trasferimento del giovane talento.

“Non vede l’ora di vederlo alla Juventus”: Thuram presto bianconero

Ma non è solo il padre di Khephren che ha legami con l’Italia. Anche suo fratello, Marcus Thuram, ha fatto il suo ingresso nella Serie A, unendosi all’Inter da free agent dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Monchengladbach. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per Khephren Thuram per unirsi alla Juventus e giocare in Italia, avvicinandosi così alla sua famiglia.

La Juventus è nota per la sua storia di successo e il suo impegno verso il futuro, e l’acquisizione di Khephren Thuram potrebbe rappresentare un passo importante nella costruzione di una squadra di talento per le sfide future. Mentre il mercato del calcio evolve e le trattative si intensificano, i tifosi della Juventus attendono con impazienza l’annuncio ufficiale e sperano che il legame familiare possa essere la chiave per assicurarsi una delle giovani stelle più promettenti del calcio europeo.