Assenza dell’ultim’ora: il titolarissimo salta Sassuolo-Juventus

La sfida, adesso, potrebbe non avere protagonista uno dei titolarissimi della squadra: i dettagli della situazione.

Il Sassuolo si prepara a un importante anticipo contro la Juventus, ma dovrà affrontare la partita senza il suo portiere titolare, Andrea Consigli. Consigli non è al meglio e verrà sostituito da Alessio Cragno tra i pali. Questo rappresenta una sfida aggiuntiva per il Sassuolo, poiché Consigli è una figura chiave nella difesa della squadra nelle stagioni passate.

In attacco, l’allenatore Dionisi deve fare i conti con alcune decisioni importanti. Mentre Andrea Pinamonti sembra essere il terminale offensivo scelto, ci sono dubbi su chi completerà il reparto offensivo. Jeremie Boga, Domenico Berardi e Maxime Lopez sembrano essere delle scelte fisse sulla trequarti, ma l’ultimo posto potrebbe andare a Hysen Memolla, Gregoire Defrel o Sondre Tronstad.

Consigli out contro la Juve

Nonostante la difficoltà della sfida, il Sassuolo cercherà di sorprendere la Juventus e conquistare punti preziosi per risalire la classifica. La squadra deve dimostrare la sua determinazione e la sua capacità di adattamento senza il suo portiere titolare e con alcuni dubbi in attacco, ma come sempre non sarà semplice per i bianconeri.

Già in passato il Sassuolo ha dato dimostrazione di essere una squadra solida ceh è tutt’altro che facile da affrontare, pertanto, domani, nonostante l’assenza del portiere titolare, Allegri e la Juventus dovranno dare il massimo per ottenere i tre punti in una trasferta che si preavvisa da cardiopalma. La partita promette emozioni e potrebbe essere una prova importante per il futuro del club in questa stagione di Serie A. Come sappiamo la Juventus vuole ottenere la testa della classifica e lottare per lo scudetto, vista l’assenza delle coppe europee, nonostante tutto e nostante avversarie di qualità, come l’Inter, la squadra bianconera lotterà fino all’ultimo per ottenere importanti risultati.